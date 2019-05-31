بالصور.. إنقاذ عائلة من حريق مستعر شرقي بغداد

2019/05/31 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنقذ رجال الدفاع المدني بغداد- الرصافة وبالتحديد مركز المعلمين عائلة مكونة من سبعة أفراد بعد ان حاصرتهم النيران التي نشبت داخل عمارة سكنية في منطقة الامين الثانية الواقعة بجانب الرصافة شرقي العاصمة.

وقال مكتب الدفاع المدني في بيان "اذ عهد رجالنا على المباشرة بعمليات الانقاذ والاخلاء بالتزامن مع اخماد الحريق، حتى تمكنت من انقاذ واخلاء جميع الساكنين في البناية مع اخماد الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وسرعة استجابة فرق الدفاع المدني بالوصول إلى موقع الحادث".انتهى

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