2019/05/31 | 18:19

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المالكي يحذر من مشروع إرهابي جديد لترويع المواطن وزعزعة أمنه وتدمير اقتصاده

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان حرق المحاصيل

الزراعية في عدد من مدن البلاد وتنفيذ العمليات الإرهابية في كركوك

امس تشير الى ان فلول الارهاب بدأت بمشروع ارهابي جديد يستهدف ترويع

والمواطن وزعزعة امنه وتدمير اقتصاده.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر ان هذا الأمر يستدعي من المواطن

والسياسي ورجل الامن مواقف مسؤولة تستلهم روحية الجهاد التي خاضها

الحشد الشعبي والاجهزة الامنية ضد داعش والمتحالفين معها ، ودعا

المالكي الى زيادة زخم العمليات ومواصلة فلول الارهاب في مكمنه

وملاحقة خلاياه النائمة المخفية والقضاء على تلك الخلايا بشكل

نهائي.

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