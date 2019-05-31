رغم العقوبات.. البضائع الإيرانية تُهيمن على السوق العراقية

2019/05/31 | 18:20

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بغداد:سومر نيوز

رغم العقوبات الأمريكية على إيران، وإعلان العراق التزامه بهذه العقوبات، لا تزال البضائع الإيرانية تُسيطر...

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