جماهير يوفنتوس تصدر بياناً نارياً ضد كونتي

2019/05/31 | 18:20

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متابعة :سومر نيوز

قامت جماهير يوفنتوس بجمع توقيعات من 7 ألاف مشجع للفريق حتى ظهر اليوم الجمعة من أجل مطالبة النادي بإزا...

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