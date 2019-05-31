2019/05/31 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جماهير يوفنتوس تصدر بياناً نارياً ضد كونتي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قامت جماهير يوفنتوس بجمع توقيعات من 7 ألاف مشجع للفريق حتى ظهر اليوم الجمعة من أجل مطالبة النادي بإزا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جماهير يوفنتوس تصدر بياناً نارياً ضد كونتي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جماهير يوفنتوس تصدر بياناً نارياً ضد كونتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).