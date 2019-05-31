الكشف عن مواعيد إطلاق أقمار OneWeb

2019/05/31 | 18:20

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متابعة :سومر نيوز

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي، أن أول إطلاق لأقمار “الإنترنت الفضائي” الصناعية من مجموعة OneWeb ...

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