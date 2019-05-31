2019/05/31 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن مواعيد إطلاق أقمار OneWeb) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي، أن أول إطلاق لأقمار “الإنترنت الفضائي” الصناعية من مجموعة OneWeb ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن مواعيد إطلاق أقمار OneWeb) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن مواعيد إطلاق أقمار OneWeb) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).