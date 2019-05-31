نائب عن كركوك: المخابرات أبلغت بالتفجيرات قبل يومين من وقوعها

2019/05/31 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ قال النائب عن عرب كركوك خالد المفرجي، اليوم الجمعة، ان جهاز المخابرات أبلغ الاجهزة الامنية قبل يومين عن نية وقوع هجمات في المدينة.وذكر المفرجي في بيان اليوم، ان “ليلة شديدة وأليمة عاشتها محافظتنا العزيزة كركوك بعد سلسلة تفجيرات ارهابية ضربت عددا من مناطق المحافظة، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر هذه التفجيرات […]

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