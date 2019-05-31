2019/05/31 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور شهر على ظهوره الأخير في فيديو مع عدد من أنصاره، عاد اسم زعيم داعش الارهابي أبوبكر البغدادي ليتردد من جديد، ولكن هذه المرة من ليبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البغدادي يستنفر تونس.. طيف زعيم داعش الارهابي في ليبيا! ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البغدادي يستنفر تونس.. طيف زعيم داعش الارهابي في ليبيا! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).