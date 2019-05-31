نينوى..حريق جديد يلتهم محاصيل الحنطة والشعير

2019/05/31 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في نينوى، الجمعة، باندلاع حريق كبير بحقول الحنطة والشعير في ناحية بعشيقة.

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