2019/05/31 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر أمني في نينوى، الجمعة، باندلاع حريق كبير بحقول الحنطة والشعير في ناحية بعشيقة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى..حريق جديد يلتهم محاصيل الحنطة والشعير ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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