بيان من المرصد العراقي لحقوق الانسان بشأن “جريمة التحرش” والكشف عن مكان وقوعها

2019/05/31 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قال المرصد العراقي لحقوق

الإنسان الجمعة، إن على السلطات المختصة الإسراع بمحاسبة جنود في الجيش العراقي

إرتكبوا “جريمة إغتصاب” في مدينة الموصل، وألا تُساعدهم على الإفلات من العقاب.

وذكر المرصد في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه إنه “أظهر هؤلاء الجنود تمادياً كبيراً في إرتكاب جريمتهم، وقاموا

بعملية إغتصاب جماعي في نقطة تفتيش أو منطقة فاصلة بين حدود منطقتين بمدينة الموصل

وفق ما أظهر الفيديو الذي بثه أحدهم (الجنود)”.

وأضاف المرصد، إن “الجنود الذين ظهروا في الفيديو

مارسوا جريمتي الإغتصاب والتحرش الجسدي والتشهير بطفل وأمه، فضلاً عن عدم إلتزامهم

بالواجب العسكري في فرض الأمن وليس الإعتداء على السكان”.

وأشار إلى أنه “يبدو أن هؤلاء الجنود أمنوا العقاب من

إنتهاكات سابقة إرتكبها زملاء لهم، ولم يتوقفوا عند حد الاعتداء والتصوير، بل إلى

بث جريمتهم على مواقع التواصل الإجتماعي وإظهار شكل الطفل المُعتدى عليه كاملا”.

وأكد أنه “على الحكومة العراقية أن تُظهر تحركات

سريعة وجدية للحد من الإنتهاكات التي تُرتكب من قبل جنود وعناصر في الأجهزة الأمنية

من خلال تقديم الجناة للمساءلة العادلة وتعويض الضحايا، حتى لا يتمادى غيرهم

بإرتكاب إنتهاكات أخرى في المستقبل”.

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني أعلنت الجمعة،

اعتقال عناصر الجيش الذين ظهروا في مقطع مرئي وهم يقومون بأعمال وممارسات مخلّة.

وكان رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي،

وجه أمس الخميس، باعتقال عدد من الجنود ظهر احدهم وهو يتحرش بطفل، فيما تضمن

الفيديو “اعترافا” من الجندي بالاعتداء على والدة الطفل.

وتناولت وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من،

يوم أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر جندي يجلس طفلا في حضنه، فيما اظهر المقطع والدة

الطفل تقف بعيدا، وألمح الجندي بوجود اساءة مخلة بالشرف طالت المرأة.

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