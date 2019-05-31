2019/05/31 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يوم الجمعة عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وأن تحظر "حزب الله" اللبناني.

وأشار بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، هايكو ماس، في برلين، إلى أهمية "التصدي لتهديدات النظام الإيراني"، وأكد أنه "ينبغي أن يجد النظام الإيراني وأسلحته من يتصدى لتهديداتهم في العالم".

وقال بومبيو الذي بدأ جولة أوروبية تشمل أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا: "نسعى لأن نضع حدا لأنشطة إيران الخبيثة".

وكانت بريطانيا أدرجت، في فبراير الماضي، الجناح السياسي لـ"حزب الله" على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وتتزامن تصريحات بومبيو مع احتفال "حزب الله" اللبناني بيوم القدس العالمي، حيث تم تنظيم مهرجان حاشد بعنوان "نحو القدس" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله خطابا في المناسبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الامريكية تحث المانيا على حظر حزب الله اللبناني كما فعلت بريطانيا) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الامريكية تحث المانيا على حظر حزب الله اللبناني كما فعلت بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).