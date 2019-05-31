مصدر امني: اندلاع حرائق بمحاصيل زراعية جنوب محافظة كركوك

2019/05/31 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني وشهود عيان يوم الجمعة باندلاع حرائق بمحاصيل زراعية جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر والشهود اليوم، ان حرائق اندلعت في المحاصيل الزراعية في اطراف قضاء داقوق جنوب كركوك، من دون الخوض بتفاصيل اخرى.

يذكر ان حقولا للحنطة والشعير في نينوى وديالى و صلاح الدين وكركوك والنجف قد تعرضت الى حرائق ما تسبب بتلف محاصيل الاف الدونمات .

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