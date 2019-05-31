عبد المهدي يهنئ السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوروبي

2019/05/31 | 18:38

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، عن "فاسد عابث" سرق من محافظة صلاح الدين، ويحاول جعل محافظة الانبار محطة "فساده" القادمة.

وغرد السامرائي، في حسابه الشخصي بموقع

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده لن تعرقل توريد بضائع إنسانية وغيرها من البضائع التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية إلى إيران، بموجب "آلية دعم التبادل التجاري".

وقال بومبيو بتصريحات صحفية، في بر

بغداد اليوم- بغداد

طالب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني النائب اراس كريم، الجمعة، بكشف الجهات التي تسعى للاستثمار في دماء الأبرياء.

وقال كريم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لقد قلناها مراراً ونكررها إن معركتنا مع الإرهاب طويلة ومتعددة الصف

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