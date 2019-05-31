التحالف الدولي: مقتل 1300 مدني عن طريق الخطأ في العراق وسوريا منذ 2014

2019/05/31 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ان الحرب ضد داعش الارهابي، أدت إلى مقتل أكثر من 1300 مدني في العراق وسوريا منذ عام 2014.

وقال التحالف إن الضحايا قتلوا عن طريق الخطأ، ويعد هذا الرقم اقل بكثير عن الرقم الذي ذكرته جماعات مختصة بمراقبة تلك الحرب والتي قالت إن الاف المدنيين قتلوا في ضربات جوية لمقاتلات التحالف.وأوضح التحالف الدولي أنه نفذ أكثر من أربع وثلاثين ألف غارة منذ اب/ أغسطس من عام 2014 حتى نهاية أبريل/ نيسان من هذا العام.واضاف أنه يواصل مراجعة 111 ادعاء بوقوع قتلى في صفوف المدنيين.انتهى

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