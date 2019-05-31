2019/05/31 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، اليوم الجمعة، شروع الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع النفايات الملوثة والمسرطنة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هندسة الحشد تشرع برفع نفايات مسرطنة جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هندسة الحشد تشرع برفع نفايات مسرطنة جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).