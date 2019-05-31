اكمال مشروع جديد يضيف 250 ميكا واط الى حصة البصرة من الكهرباء

2019/05/31 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أعلنت شركة نقل الطاقة في الجنوب، اليوم الجمعة، عن اكتمال مشروع محولة الاوتو في محطة البصرة 400 ك.ف مبينة انها ستدخل للعمل يوم

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