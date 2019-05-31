“ناسا” تنشر صورة مذهلة لحركة الأشعة السينية في السماء ليلا

2019/05/31 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورة مذهلة ترسم الأشعة السينية في السماء ليلا على مدى 22 شهرا، مما يكشف عن عرض شبيه بالألعاب النارية السماوية.والتقطت هذه الصورة الرائعة للنقط المتلألئة والحلقات المتشابكة، التي أصدرتها وكالة “ناسا” يوم الخميس 30 مايو، من قبل برنامج الاستكشاف التابع لوكالة “ناسا” NICER، وهي نتيجة

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