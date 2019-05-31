قرش مفترس يمزق أمريكيا أمام زوجته!

2019/05/31 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس شهدت امرأة أمريكية أسوأ حادث في حياتها، عندما هجمت سمكة قرش على زوجها أمام عينيها، ورأتها كيف مزقت جسده.وذكرت صحيفة “ذي ميرور”، أن توماس سمايلي (65 عاما) من كاليفورنيا توفي إثر هجوم سمكة قرش عليه قبالة ساحل ماوي يوم الأحد 26 مايو.وهاجمت السمكة المفترسة الرجل على بعد 50 مترا

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