رئيس كتلة بدر حسن شاكر الكعبي يشارك جماهير بابل مسيرات يوم القدس العالمي

2019/05/31 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرجت جماهير محافظة بابل تتقدمها كوادر وتنظيمات بدر بابل وفصائل المقاومة الشريفة والعديد من الشخصيات الدينية والسياسية والعشائرية والثقافية لأحياء يوم القدس العالمي بمسيرات حاشدة.

ونددت بالعدوان والاستكبار الصهيوني والدول الاستعمارية ونادت بتحرير القدس وتخليصها من المحتل.وتخللت المسيرة العديد من الشعارات وكلمات للمراجع الدينية المنددة بالعدوان الصهيوني.هذا واختتمت المسيرة بالبيان الذي القاه رئيس كتلة بدر حسن شاكر الكعبي على الجموع الغفيرة والذي تضمن العديد من النقاط المهمة في حق الشعوب باختيار مصيرها ومساندة المستضعفين ضد الاستكبار العالمي ودعم حقوق الأنسان والمطالبة بتحرير القدس واحترام قدسيتها.

انتهى.ص.هـ.ح.

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