نائب عن كركوك: المخابرات أبلغت بالتفجيرات قبل يومين من وقوعها

2019/05/31 | 18:52

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بغداد:سومر نيوز

قال النائب عن عرب كركوك خالد المفرجي، اليوم الجمعة، ان جهاز المخابرات أبلغ الاجهزة الامنية قبل يومين عن...

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