إخماد حريقين في القرنة اندلعا بسبب تماس كهربائي

2019/05/31 | 18:52

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بغداد:سومر نيوز

أفاد مصدر امني في مركز الدفاع المدني في قضاء القرنة شمال البصرة الجمعة بإخماد حريقين في منطقتين تابعتين...

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