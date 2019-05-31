في “يوم القدس”.. سوريا تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

2019/05/31 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جددت سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ورعاياها الصامدين في الجولان السوري المحتل، مؤكدة دعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة.وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية إن “يوم القدس يحل هذا العام مع اشتداد التآمر الأمريكي – الصهيوني وسقوط كل الأقنعة عن العداء الأمريكي المستحكم للأمة العربية وخاصة بعد […]

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