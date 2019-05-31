عبد المهدي يبعث برقية تهنئة لعبير السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوروبي

2019/05/31 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي برقية تهنئة لعبير السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوروبي في الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي.

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