استخبارات الحشد تصدر توضيحا بعد انباء متداولة عن بطاقة

2019/05/31 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت معاونية الاستخبارات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، توضحيا بشأن أنباء غير صحيحة عن بطاقات "كي كارد" جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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