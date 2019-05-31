مديرية الدفاع المدني تعلق الموقف من حرائق المحاصيل خلال الشهر الجاري

2019/05/31 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع

المدني، الجمعة، عن موقف حرائق المحاصيل الزراعية خلال الشهر الجاري.

وذكرت المديرية

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “موقف حرائق المحاصيل الزراعية

من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٥/٢٠١٩ في عموم العراق، بلغت 189 حادثة”.

وأضافت أن

“المساحة المحترقة بلغت ١٥٨٦٦ دونم، فيما بلغت المساحة المنقذة ٤١١٧١٨ دونم”.

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