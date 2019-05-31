الفتلاوي تعلق على موقف صالح بقمة مكة: العراق لن يكون ذيلاً لأحد

2019/05/31 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أشادت رئيسة كتلة إرادة حنان الفتلاوي، بموقف رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان القمة العربية الطارئة التي عقدت أمس في مكة المكرمة في مدينة جدة بالسعودية بشأن ما تضمنه على “تدخلات” ايران بالمنطقة.وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على تويتر: “موقف شجاع للرئيس برهم صالح وللدبلوماسية العراقية في القمة الاسلامية في مكة وهو رسالة للعرب جميعاً ان العراق لن يكون ذيلاً لأحد بل سيداً ومستقلاً بقراره”.واعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي انعقدت أمس الخميس في مكة المكرمة، والذي ندد “بتدخل” إيران في شؤون الدول الأخرى.وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان بث على الهواء مباشرة مساء الخميس إن “العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى”.وأضاف أبو الغيط أن البيان العراقي بهذا الصدد ورد فيه “في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية”.من جهته حذر رئيس الجمهورية برهم صالح خلال القمة، من اندلاع حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع إيران، قائلا “الأزمة الإقليمية والدولية مع إيران تنذر بالتحول إلى حرب شاملة إن لم نحسن إدارتها”.ودعا صالح أيضا “الجيران والحلفاء” إلى دعم استقرار العراق.

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