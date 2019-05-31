الدفاع المدني في كربلاء تعلن انقاذ عائلة من موت محقق

2019/05/31 | 19:09

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الجمعة، انقاذ عائلة من موت محقق.

وذكرت المديرية في...





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