الوضع في إدلب مقلق.. وموسكو تبحث اتفاق سوتشي

2019/05/31 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي اليوم الوضع في إدلب وأعربوا عن القلق إزاء اعتداءات الإرهابيين المستمرة فيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك

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