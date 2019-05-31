2019/05/31 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحو 16 ألف دونماً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني العراقي: 189 حريقاً اندلع في المحاصيل الزراعية الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني العراقي: 189 حريقاً اندلع في المحاصيل الزراعية الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).