2019/05/31 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس هنا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، السيدة عبير السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوربي عن السويد.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن “عبد المهدي بعث ببرقية تهنئة للسيدة عبير السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوربي في الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي، مباركا لها فوزها بمقعد في البرلمان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يهنئ سيدة عراقية فازت عن السويد بعضوية البرلمان الأوربي وكالة خطوة برس.

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