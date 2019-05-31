2019/05/31 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس اعلن الدفاع المدني في محفظة كربلاء، اليوم الجمعة، عن اخماده حريقا اندلع في بستان وانقاذه طفلين مع والدتهم.وقال اعلام الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية يشير بوجود حادث حريق قرب فندق البارون بمنطقة العيساوي، توجهت الفرق نحو الموقع وتبين ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق اندلع في بستان في كربلاء وكالة خطوة برس.

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