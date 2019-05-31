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الحزب الحاكم بالمغرب: لن نرضخ لصفقة القرن


الحزب الحاكم بالمغرب: لن نرضخ لصفقة القرن
2019/05/31 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحزب الحاكم بالمغرب: لن نرضخ لصفقة القرن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/31 | 19:42.

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