تسليب سيارة مسؤول في البصرة

2019/05/31 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مصادر أمنية في البصرة، بقيام شخصين مسلحين ملثمين يستقلان مركبة بيك اب لاتحمل لوحات، بتسليب مركبة نوع تويوتا جكسارة بيضاء اللون طراز 2014 تعود الى مدير عام دائرة في المنطقة الجنوبية.

كما سرق المسلحان اثنين من الهواتف النقالة للمسؤول.وقالت المصادر إن الحادث سجل في منطقة الحكيمية قرب النادي الاثوري وسط المدينة، مشيرة الى فتح تحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة.انتهى

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