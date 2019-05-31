عبد المهدي يهنئ السهلاني لفوزها بعضوية البرلمان الاوروبي

2019/05/31 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بعث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي برقية تهنئة لعبير السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوروبي في الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي.

وبارك عبد المهدي بحسب بيان لمكتب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه للسهلاني فوزها بمقعد في البرلمان الاوروبي، ومتمنيا لها تحقيق المزيد من النجاح في مجال عملها الجديد".وفازت النائبة عبير السهلاني عن حزب الوسط في السويد بعضوية البرلمان الاوروبي في الانتخابات التي جرت يوم الاحد الماضي.والسهلاني تبلغ من العمر {43} عاماً، وهي عراقية الاصل من محافظة ذي قار، وقدمت الى السويد عندما كانت بعمر 15 عاماً، كلاجئة غير مصحوبة بعائلتها.وفازت بعضوية البرلمان السويدي للفترة من 2010-2014، كذلك اصبحت عضو في البرلمان 2018-2019.



وهي قيادية في حزب الوسط السويدي، وعملت في لجنة الشؤون الخارجية للحزب.وهذه المرة الاولى لها في عضوية البرلمان الاوروبي.انتهى

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