2019/05/31 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن اعلام الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن انقاذ عائلة مكونة من 7 افراد بعد ان حاصرتهم نيران حريق اندلع في عمارتهم شرقي بغداد.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “رجل الدفاع المدني ببغداد الرصافة وبالتحديد مركز المعلمين، تمكنوا من انقاذ عائلة مكونة من سبعة افراد بعد ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ عائلة مكونة من 7 افراد من حريق في بناية سكنية شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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