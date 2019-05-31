إعادة إصدار إرسالية مواد منزلية مخالفة في ام قصر

2019/05/31 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة اليوم الجمعة عن إعادة إصدار إرسالية مواد منزلية وأحذية محملة على متن حاوية حجم ٤٠ قدمت بسبب مخالفتها لشروط الإستيراد.

وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها أن "إعادة الأصدار، جاءت كون الارسالية وردت بدون أوراق رسمية وهو ما يخالف ضوابط وتعليمات الاستيراد وإن إجراءات الأعادة تمت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الإستيراد.انتهى

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