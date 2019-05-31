2019/05/31 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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يرى كريستيان إريكسن نجم توتنهام، أن فريقه محظوظ بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ليفربول، في المباراة التي ستقام غدًا السبت، على ملعب واندا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إريكسن: توتنهام محظوظ بالوصول لنهائي التشامبيونزليج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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