ارتفاع أسعار الذهب لتتجه صوب أول مكاسبها الشهرية

2019/05/31 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لتتجه صوب أول مكاسبها الشهرية منذ يناير كانون الثاني بفعل تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن، بعد أن تعهد الرئيس

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