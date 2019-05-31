2019/05/31 | 20:23

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إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الإحتلال في جمعة يوم القدس العالمي

الجمعة

31

ايار

2019 :

08:21 pm

18

شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة ضمن

جمعة يوم القدس العالمي.وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي وقنابل

الغاز باتجاه المتظاهرين شرقي القطاع ما اسفر عن إصابة أحد عشر

مواطناً بجروح مختلفة , بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل

الحية أن صفقة ترامب لن تمر والقدس لن تهود وستبقى عربية فلسطينية

رافضاً ورشة البحرين وداعياً الدول العربية لمقاطعتها ، فيما أشار

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إلى المقاومة لن يهدأ

لها بال حتى تحرير القدس المحتلة أميركا والكيان الإسرائيلي .

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