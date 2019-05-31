2019/05/31 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على عصابة متخصصة بتزوير العملات، فيما حذرت المواطنين من الوقوع ضحية احتيال هؤلاء.وقال المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة الإجرام استطاعت ان تحكم قبضتها على اشخاص يقومون بتزوير عملات اجنبية وهم رجل وامرأتان”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة تزوير عملات في كربلاء وكالة خطوة برس.

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