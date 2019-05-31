الزبيدي يكشف عن تفاصيل جديدة بتفجيرات كركوك

2019/05/31 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي باقر الزبيدي اليوم الجمعة، الحكوم بوقفه جادة لحماية كركوك من خطر تنظيم داعش الاجرامي .وقال الزبيدي في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” اعتماد التنظيم المجرم على عمليات تهريب النفط من حقول كركوك يحتم على القوات الامنية التعامل بسرعة مع هذا الموضوع خصوصا” واشار الى ان ان […]

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