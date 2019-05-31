2019/05/31 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يدعم موقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي للقمة الطارئة في مكة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يدعم موقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي للقمة الطارئة في مكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).