2019/05/31 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وافقت الحكومة الألمانية على عودة أطفال المنضمين لتنظيم “داعش” الإرهابي الذين توجهوا للقتال إلى سوريا، حسبما أفادت صحيفة “زودويتشيه تسايتونغ” نقلا عن مصادرها.وحسب معلومات الصحيفة، فإن الخارجية الألمانية أعلنت عن ذلك خلال المرافعات القضائية في قضية متعلقة بدعوى قدمها ذوو الطفلتين اللتين يعتقد أن والدتهما قتلت أثناء المعارك في الباغوز،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام: ألمانيا وافقت على عودة أطفال الدواعش وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: ألمانيا وافقت على عودة أطفال الدواعش) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام: ألمانيا وافقت على عودة أطفال الدواعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).