خامنئي: “صفقة القرن” الشيطانية لن تتحقق

2019/05/31 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، السيد علي خامنئي، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” بـ “الشيطانية”، معتبرا أنها لن تتحقق أبدا.وقال خامنئي، في تغريدتين نشرهما الجمعة، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” باللغة العربية، بمناسبة يوم القدس العالمي: “هذه السياسة الشيطانية التي تنتهجها أمريكا حيال فلسطين، والتي أطلقوا عليها […]

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