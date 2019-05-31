طالباني يدعو للإسراع في عقد المؤتمر العام للاتحاد الوطني

2019/05/31 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني قباد طالباني يوم الجمعة الى الاسراع في عقد المؤتمر العام الرابع للحزب.

وقال طالباني في كلمة متلفزة له بمناسبة حلول الذكرى الـ44 على تأسيس والده جلال طالباني للحزب ان "افضل سبيل لتجديد الاتحاد الوطني الكوردستاني هو عقد مؤتمره العام".

تتمة..

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