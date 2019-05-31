2019/05/31 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الدفاع المدني : اندلاع حريق في حقول الحنطة والشعير في قضاء داقوق

31/05/2019 20:27:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية الدفاع المدني في كركوك، الجمعة، عن اندلاع حريق في حقول الحنطة والشعير في قضاء داقوق ، مشيرة الى انقاذ الف دونم منها.

وذكر بيان لـ المديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "ابطالنا يكافحون النيران المندلعة في حقول الحنطة والشعير في قضاء داقوق وقرى تابعة لقضاء دبس وناحية كوبري في محافظة كركوك".

واضافت المديرية، أن "الخسائر المادية بلغت 370 دونما من المحاصيل"، مشيرة الى "انقاذ نحو الف دونم".

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