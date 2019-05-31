قطر تكشف سبب تلبيتها دعوة الملك سلمان بحضور قمم مكة الطارئة

2019/05/31 | 20:42

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مشاركة قطر في القمم الثلاث المنعق...





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