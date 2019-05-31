صلاح يمازح هاري كين قبل نهائي الأبطال

2019/05/31 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على ممازحة مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، قبل المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح، خلال

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