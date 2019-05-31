تفاصيل جديدة حول قضية العمال البنغاليين في الكرادة

2019/05/31 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت مديرية الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، تفاصيل قضية العمال البنغاليين الذين سيطرت عليهم سيطرة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكرت المديرية في

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