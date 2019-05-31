دعوة لاستضافة رئيس الوزراء في البرلمان بشأن جريمة “التحرش” في نينوى

2019/05/31 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالبت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية يسرى رجب باستضافة

القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي بشأن “جريمة” التحرش التي

ارتكبها جنود بحق امرأة وطفلها في محافظة نينوى.





وقالت رجب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “الجرائم التي اقترفها جنود في نينوى تؤكد أن ما خفي كان عظم ، مشيرة

إلى أنه لولا استهتار هؤلاء الجنود بنقل الجريمة بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي

ما كان لنا أن نعلم ونحاسب من قام بها”.

وأضافت “ما قام به جنود عراقيين في نينوى يعد جرائم

مخلة بالشرف تستوجب الوقوف عندها بحزم وتمعن لمعالجة اسبابها ومنع ارتكابها مجددا”.

وأوضحت، أن “العديد من حالات الاعتداء والاغتصاب يتم

ارتكابها على أيدي عناصر فاسدة في القوات الامنية، ولا يتم الكشف عنها بسبب خوف الضحايا

من التنكيل بهم وقتلهم أو اتهامهم بتهم باطلة لترهيبهم وإخافتهم”.

وطالبت رجب “مجلس النواب باستضافة القائد العام والقادة

الامنيين للوقوف على أسباب تجرؤ منتسبين على اقتراف هذه الجرائم ونقلها على الهواء

مباشرة للعراقيين عبر موقع فيسبوك بكل جرأة دون حياء أو خوف من العقاب وكيفية إيجاد

الحلول لمعالجتها ومنع تكرارها مستقبلاً”.





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