حقوق الانسان النيابية تدعو لإستضافة عبد المهدي في البرلمان

2019/05/31 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية يسرى رجب ان “الجرائم التي اقترفها جنود في نينوى تؤكد ان ما خفي كان اعظم ، مشيرة الى انه لولا إستهتار هؤلاء الجنود بنقل الجريمة بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما كان لنا ان نعلم ونحاسب من قام بها”.وقالت رجب في بيان ان “ما قام به ...

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